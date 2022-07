Il punto sul mercato: due giovani in uscita e la deadline per Milenkovic. Intanto Pradè studia il colpo a centrocampo

Giornata di uscite prossime a concretizzarsi in casa Fiorentina, con due giovani che stanno per accasarsi in Serie B. Edoardo Pierozzi firmerà domani per il Palermo, prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Fiorentina. Gabriele Gori, invece, è seguito fortemente dalla Reggina che sembra molto vicina a realizzare il quarto colpo in casa viola dopo Dutu, Niccolò Pierozzi e Agostinelli. Tutto da capire invece il futuro di Bianco, sul quale società e procuratore prenderanno una decisione dopo il ritiro in Austria.

Non si registrano novità sul fronte Milenkovic, con la consapevolezza però che per il serbo ci sarà una deadline. La Fiorentina vuole risolvere la sua situazione entro l’inizio della stagione, anche perché lo stesso Italiano deve capire se potrà contare sul difensore. Emerge invece una nuova pretendente per Pulgar: trattasi della Sampdoria, ma il cileno sembra preferire la pista estera.

In generale la Fiorentina si sta concentrando sulle uscite in questo momento, con tanti giocatori che non fanno al caso di Italiano e che devono essere piazzati. Per nuovi acquisti c’è tempo, l’impressione è che un investimento importante verrà fatto davvero nel ruolo di mezz’ala e, ovviamente, in difesa qualora partisse Milenkovic.