Il punto sul mercato: Duncan riparte da Cagliari ma la Fiorentina rientrerà dall’investimento? Il rush finale per un colpo migliore

Ormai ci siamo quasi al famoso 20 gennaio, data dopo la quale dovrebbe iniziare la fantomatica fase del mercato in entrata della Fiorentina: il week end porterà con sé gli impegni di campionato mentre la giornata di oggi ha tenuto impegnato Commisso su ben altre vicende, relative alla burocrazia e al Mibact. Pradè invece continua ad attendere la parte finale della sessione, come d’abitudine, ma intanto oggi la Fiorentina ha confezionato la sua quarta uscita (dopo Saponara, Lirola e Cutrone), dando Aldred Duncan in prestito al Cagliari, con diritto di riscatto. Nelle casse viola entrerà un milione per il prestito mentre il riscatto è fissato a 15 milioni: difficile pensare che a fine stagione però arrivi l’incasso grosso.

Intanto la rosa di Prandelli ha bisogno come minimo di un esterno destro e di un attaccante a completare il reparto: tolta la suggestione Odriozola, per Conti il problema restano la formula e il prezzo finale del cartellino. Per questo si attenderà qualche giorno, sperando che il Milan abbassi le pretese per un giocatore che non gioca mai. E in generale il discorso vale anche per il colpo finale del mercato, con situazioni che negli ultimi giorni potrebbe spalancarsi come vere e proprie occasioni. Il caso del Papu Gomez potrebbe essere uno di quelli, qualora a fine gennaio non abbia ancora trovato casa…