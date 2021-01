Il punto sul mercato: Ecco i primi due colpi di Pradè e uno è di prospettiva. La caccia all’esterno destro, il Cholo blocca Torreira

E pur si muove. E alla fine si è mosso con una certa veemenza anche il mercato della Fiorentina, che nella giornata di oggi ha visto due novità importanti in entrata: prima l’ufficialità di Youssef Maleh, centrocampista dell’Under 21 e che nell’ultimo anno e mezzo ha fatto bene a Venezia in Serie B. Per lui ci saranno altri 6 mesi di prestito in laguna, prima di vestire la maglia viola.

Sull’altro fronte, quello dell’immediato, sono arrivate invece le conferme attese per Alexander Kokorin, attaccante classe ’91 che dalla prossima settimana sarà a disposizione di Prandelli. Lo ha confermato lo Spartak Mosca, lo ha ribadito anche lo stesso giocatore che martedì effettuerà le visite mediche a Roma prima di fare rotta su Firenze. Con il russo, Pradè ha messo a posto probabilmente l’attacco, salvo sorprese delle ultime ore (che potrebbe riguardare magari il Papu Gomez).

Ciò che manca alla Fiorentina a questo punto sono due pedine, esterno destro e regista: sul primo fronte il blocco della trattativa Conti certifica comunque una ricerca intensa in quel ruolo. Sul secondo invece, il sogno resta sempre Torreira ma il Cholo sta facendo resistenza alla sua partenza, nonostante un impiego non così frequente. Ma anche in questo caso, il finale di mercato potrebbe ribaltare lo scenario in modo inatteso.