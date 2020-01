Il punto sul mercato: Ecco un possibile Mister X da Madrid e Zurkowski è già pronto a lasciare spazio. Agguato pronto per Amrabat

Saranno tre i rinforzi di gennaio, uno per reparto: questo il messaggio trasmesso da Beppe Iachini. Da capire se in questi tre ci rientra già Cutrone o se dovremo aspettarci anche un altro attaccante (magari esterno), ma in ogni caso la priorità ad oggi resta il centrocampista e la Fiorentina si orientando decisamente all’estero. Il cosiddetto “Mister X” potrebbe arrivare dalla Spagna, come ai tempi del primo Pradè, e in particolare da Madrid, sponda Atletico: nei Colchoneros infatti sta trovando pochissimo spazio Marcos Llorente, acquistato la scorsa estate per circa 30 milioni di euro addirittura dal Real Madrid. Centrocampista classe ’95, abile in entrambe le fasi e dotato di buon fisico, campione d’Europa Under 21 nel 2017 e protagonista di diverse presenze anche con le Merengues, nella cui cantera è nato. Su di lui la società viola potrebbe decidere di scommettere in modo pesante e lo farebbe certamente a lungo termine ma il club madrileno andrebbe convinto a mollare la presa su un calciatore acquistato da poco tempo e sul quale ci sono gli occhi anche del Manchester United, in ottica giugno.

L’altro fronte caldo è quello di Sofyan Amrabat, per il quale il Napoli continua ad avere il controllo della situazione, avendo trovato l’accordo con il Verona per una cifra sui 17-18 milioni di euro ma anche con il calciatore, per circa 2 milioni l’anno. La Fiorentina resta in agguato, confidando comunque nell’apprezzamento dello stesso Amrabat (soprattutto nell’ottica dell’inserimento di una clausola rescissoria nel suo contratto), nella speranza che l’accordo con i partenopei salti proprio in relazione a questo cavillo. In tal caso la dirigenza gigliata imposterebbe in modo concreto l’affare anche con il Verona.

Chi è già pronto a lasciare spazio nello stesso reparto è invece Szymon Zurkowski, che non è stato giudicato all’altezza e che quasi certamente andrà in Serie B all’Empoli, in prestito. Per lui occasione quindi per fare esperienza e tornare con maggior esperienza a Firenze nella prossima estate.