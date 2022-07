Il punto sul mercato: gli arrivi di Jovic e Gollini, ora si aspetta Dodô. La Fiorentina studia il colpo Le Normand

Giornate decisamente importante quella di oggi per il mercato della Fiorentina, visto che sono arrivati a Firenze due nuovi acquisti. Nel pomeriggio sono infatti sbarcati in città Luka Jovic e Pierluigi Gollini, rispettivamente nuovo attaccante e portiere viola. I due hanno svolto le visite mediche presso la clinica “Fanfani”, e sono pronti a partire insieme alla squadra per il ritiro di Moena.

Non ci sarà subito invece Dodô, ma è solo questione di tempo. L’esterno arriverà dallo Shakhtar per 14,5 milioni più 3 di bonus, e così Italiano avrà il sostituto naturale di Odriozola. Per il momento il mercato in entrata della Fiorentina si ferma qui, dal momento che la dirigenza viola deve far uscire qualcuno prima di realizzare altri acquisti.

Ecco quindi che parliamo di Dragowski, per lui in pole c’è sempre l’Espanyol, e soprattutto di Nikola Milenkovic, ormai destinato a una tra Inter, Juventus e Napoli. A tal proposito la Fiorentina sta sondando il terreno per individuare il giusto sostituto, e nella giornata di oggi è tornato alla ribalta il nome di Robin Le Normand. Il difensore del Real Sociedad è sicuramente un profilo importante, tanto che sarà difficile aggiudicarselo per meno di 25 milioni. La Fiorentina studia il colpo, consapevole che per sostituire Milenkovic potrebbe essere necessario un investimento notevole.