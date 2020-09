Il punto sul mercato: Iachini avrà il suo quarto titolare in difesa. Il corteggiamento infinito per De Paul e la pazienza per Callejon

Una giornata a dir poco movimentata per il mercato della Fiorentina quella di oggi, non solo il caso Chiesa ma anzi, l’affare più vicino alla chiusura è quello per un difensore e si tratta di Lucas Martinez Quarta, perno centrale del River Plate ma anche della Nazionale argentina. La società viola sembra aver convinto il club di Buenos Aires con una proposta intorno ai 12 milioni di euro, nonostante una clausola da 20 che però sarebbe stata vanificata dalla scadenza del contratto tra meno di un anno. Dovrebbe essere lui quindi il quarto centrale, anche perché di privarsi di Milenkovic e Pezzella la Fiorentina non ne ha voglia. Chi uscirà sarà invece Ceccherini, che nei prossimi giorni si unirà al Verona, magari dopo aver giocato il match con la Samp.

In fase offensiva di spostamenti ce ne dovrebbero essere molti, vista l’uscita probabile di un pezzo da novanta. Callejon è un nome buono ma per lui fretta (o almeno deadline) non ce n’è, dato che è svincolato. Una quota importante di budget potrebbe essere dedicata invece al solito Rodrigo De Paul, da riadattare però in quel caso ad un nuovo sistema tattico. Come già detto però, qualche operazione potrebbe anche essere rimandata a gennaio, quando diverse richieste si saranno abbassate.