Il punto sul mercato: il rinnovo di Bonaventura è questione di giorni. La Fiorentina tiene d’occhio un difensore e chiude la porta per Terzic

La notizia più importante del momento per quanto riguarda il mercato della Fiorentina è sicuramente quella del rinnovo di Giacomo Bonaventura. Dopo il Sassuolo il giocatore aveva annunciato che mancava pochissimo, e in effetti la firma dovrebbe arrivare nelle prossime quarantotto ore. Jack prolungherà il proprio rapporto con il club viola fino al 2024, con opzione per un ulteriore anno.

Sul fronte delle entrate, la Fiorentina continua a monitorare diversi profili ma senza intavolare trattative vere e proprie per il momento. Beukema dell’AZ Alkmaar piace, la valutazione di 4 milioni non dovrebbe costituire un grosso ostacolo ma su di lui c’è anche il Bologna. Brekalo invece sembra destinato altrove, ma per adesso non c’è nulla di ufficiale e Pradè e Barone sono pronti a inserirsi.

Il Bologna, tra l’altro, non smette di seguire Terzic. La Fiorentina non vorrebbe privarsi del serbo, che però dal canto suo reclama quello spazio che in maglia viola gli è precluso dalla presenza di Biraghi. Ormai diretto a La Spezia Zurkowski, nonostante la sua volontà di tornare a Empoli; l’accordo tra la Fiorentina e il club ligure c’è, mancano solo gli ultimi dettagli.