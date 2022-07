Il punto sul mercato: il rinnovo di Rosati e l’ufficialità di Mandragora. Gollini in arrivo, prende quota il nome di Puig

Giornata decisamente importante quella di oggi per il mercato della Fiorentina, con l’arrivo di ben due ufficialità. Quella del rinnovo di Antonio Rosati, che continuerà a ricoprire il ruolo di terzo portiere e di uomo spogliatoio, e quella di Rolando Mandragora. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dalla Juventus e sarà presentato mercoledì dal direttore generale Joe Barone.

Per due operazioni fatte ce n’è un’altra ormai in via di definizione, ossia quella che consegnerà a Italiano il suo nuovo portiere: Pierluigi Gollini. Anche Dodô e Jovic alla fine dovrebbero arrivare, mentre quest’oggi ci sono state nuove conferme su Riqui Puig. La redazione di Fiorentinanews.com ha avuto riscontri su una trattativa molto calda tra la dirigenza viola e il Barcellona, per portare in riva all’Arno il centrocampista classe 1999.

Per il centrocampo restano valide anche le opzioni Praet e Bajrami, con il secondo che potrebbe rientrare nell’affare Zurkowski con l’Empoli. In difesa, invece, in attesa di capire chi potrebbe eventualmente sostituire Milenkovic, sembra destinato a sfumare il nome di Umtiti. Il difensore lascerà il Barcellona, ma il Rennes appare a un passo dall’aggiudicarselo. Stesso discorso per Grillitsch, ormai fuori dall’orbita viola e candidato invece a vestire la maglia della Roma.