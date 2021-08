Il punto sul mercato: Il ritorno dietro l’angolo di Nastasic e poi un altro titolare. Kouame vicino all’addio ravvicinato e Callejon…

Ad aprire la fase calda del mercato della Fiorentina sarà Nikola Milenkovic: il difensore serbo è il più vicino a lasciare Firenze e il West Ham lo aspetta a braccia aperte in Premier. Per la società viola sono pronti ad entrare nelle casse sui 20 milioni di euro, una cifra che apre le porte finalmente anche alla successione del serbo, che inizialmente dovrebbe consistere in Matija Nastasic. Il centrale dello Schalke 04 tornerebbe a Firenze dopo 9 anni ed una carriera che non ha preso la piega sperata: auspicando che almeno a livello fisico un po’ di integrità sia recuperata, per la Fiorentina non sarà certo un investimento pesante. Oltretutto, lo stesso Pezzella dovrebbe abbandonare la barca, aprendo così l’esigenza massima di pescare anche un titolare per il reparto: in tal senso il nome a sorpresa è sempre dietro l’angolo, anche perché i vari Cistana e Rugani non convincono più di tanto.

Una dinamica analoga riguarda anche l’attacco ma in questo caso parliamo di un addio più numerico che economico: la Fiorentina su Christian Kouame non ha ancora gettato la spugna ma il 4-3-3 di Italiano non si confà alle sue caratteristiche. Ecco perché l’idea di un prestito ad Empoli potrebbe far sorridere tutte le parti, con il club gigliato che lo avrebbe ancora sotto controllo e a breve distanza. Attenzione anche a Callejon: nel pre campionato è stato inevitabilmente uno dei titolari del tridente ma tra stipendio alto ed età avanzata, una proposta dalla Spagna potrebbe non lasciare indifferente la Fiorentina. Nello specifico a sognarlo è il Getafe, che farebbe fatica a garantirgli lo stesso ingaggio ma potrebbe tentarlo, se la società viola decidesse di puntare su un altro tipo di calciatore.