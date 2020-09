Il punto sul mercato: il tramonto definitivo del sogno Torreira. Pradè continua la caccia al doppio colpo, tra fascia e un “post-Ceccherini”

Alla fine Lucas Torreira non tornerà in Italia: nonostante il pressing iniziale della Fiorentina e poi quello molto più pesante del Torino, compresi contatti continui con il suo ex allenatore (e neo granata) Marco Giampaolo. La destinazione dell’uruguaiano sarà molto probabilmente l’Atletico Madrid, club con il quale potrà giocare la Champions League. La società viola, del resto, si era fatta da parte da tempo ormai, preferendo Bonaventura e Borja Valero per completare il reparto e quello del classe ’96 era stato più un sogno di inizio mercato che altro, anche perché l’Arsenal vuole venderlo e ha bisogno di incassare e i Colchoneros probabilmente saranno in grado di accontentare gli inglesi.

Il ds viola Pradè è attivo invece nella ricerca di due calciatori che ad oggi, al netto di possibili cessioni, completerebbero l’organico: un esterno sinistro e almeno un centrale di difesa. Che potrebbero essere due se Ceccherini dovesse andare al Verona. La candidatura di Criscito è sempre valida, anche perché il Genoa l’avrebbe ceduto già a gennaio e ad ora non ci sono questioni salvezza da risolvere, da capitano. Lui e magari un calciatore più giovane, alla Bonifazi, potrebbero essere due interpreti validi per Iachini. La buona prova di Biraghi dà fiducia alla Fiorentina, che però un’alternativa deve trovargliela: non sarà Pellegrini ma un nome di profilo secondario, vista la titolarità dell’ex nerazzurro.