Il punto sul mercato: in attesa del ‘vertice’, la strada aperta per convincere Torreira. Priorità all’attaccante o all’esterno?

“L’Arsenal si preoccupa per Torreira, desidera che giochi e sia felice dove si trova”, con queste parole il dt dei Gunners Gaspar ha di fatto aperto la corsa a Lucas Torreira. Una corsa a cui la Fiorentina non può non iscriversi, vuoi per la conoscenza che Pradè ha del giocatore (al Torino non c’è più Giampaolo che aveva cercato di convincerlo ad accettare il granata), vuoi per le esigenze quasi disperate che il gruppo di Prandelli ha in quella zona. L’interesse per l’uruguaiano è condiviso ancora con il club di Cairo, e non solo, ma per strapparlo ad un Atletico Madrid dove non gioca quasi mai (in prestito) non dovrebbe essere un’impresa impossibile. Intanto a breve è previsto un (si spera ennesimo) vertice di mercato ma la metà della sessione è stata già scavallata.

La Fiorentina poi continua a non avere un vero esterno destro, con l’eccezione di Venuti, che è il classico terzino adattato ma da quella parte l’ostacolo dell’obbligo di riscatto imposto dal Milan per Conti è stato reputato insormontabile. La questione è se dare priorità alla fascia o al reparto avanzato a questo punto, dove Ribery e Callejon continuano a dare segnali preoccupanti e di prime punte oltre a Vlahovic non se ne vedono…