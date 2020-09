Il punto sul mercato: la classica ultima settimana calda di Chiesa ma Callejon e Deulofeu sono ‘diversi’. L’Udinese e quel muro per De Paul che non si abbassa

Ci siamo, da oggi scatta l’ultima settimana del mercato estivo, divenuto ormai autunnale e al centro dell’attenzione c’è inevitabilmente Federico Chiesa. Una situazione ipotizzabile ma per nulla piacevole, dato che in caso di addio la Fiorentina avrebbe l’obbligo di trovare un sostituto all’altezza (o meglio, dovrebbe averlo già trovato). Le parole di Commisso di sabato sera hanno aperto di fatto nuovamente all’uscita e qualunque deadline imposta in questa settimane avrebbe di per sé poco valore, dato che ormai di tempo ne rimane poco. La Juventus è l’unica in Italia a poter accontentare la Fiorentina ma l’uscita di Douglas Costa resta problematica per il momento.

Ma su chi si potrebbe orientare Pradè per rimpiazzare il figlio d’arte? Le due soluzioni più accreditate portano entrambe in Spagna: una a José Callejon, rimasto svincolato dopo l’era al Napoli, e l’altra a Gerard Deulofeu. Giocatori di partenza forse simili a Chiesa ma certamente diversi dal giocatore che sgroppa su tutta la fascia destra sotto la guida di Iachini. Con loro il modulo dovrebbe prevedere per forza di cose un tridente. Per Callejon la spesa sarebbe solo d’ingaggio, per Deulofeu anche di cartellino ma strapparlo al Watford retrocesso potrebbe non essere troppo complicato.

Infine la consueta suggestione De Paul: con lui si andrebbe ancora più lontano dal tipo di giocatore ideale per occupare tutta la fascia. Oggi però l’Udinese ha detto anche ai 30 milioni dello Zenit: il contratto fino al 2024 d’altra parte dà forza ai friulani, che continuano a pretenderne tra i 35 e i 40. Soldi che la Fiorentina avrebbe in caso di uscita di Chiesa, ci sarebbe solo da capire se l’argentino sia o meno il giocatore giusto su cui investirli.