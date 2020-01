Il punto sul mercato: la Fiorentina risponde al muro del Sassuolo… con la blindatura di Sottil. Saponara e un futuro sempre meno viola

Domani sarà il giorno dell’ufficializzazione ma già oggi è stato il giorno di Riccardo Sottil e per una volta parliamo di una conferma, più che di un acquisto, non così scontata. L’esterno classe ’99 per altro era finito nel mirino del Sassuolo, specialista nel raccogliere talenti dai club a cui vende i propri giocatori, per valorizzarli e poi far ripartire il giochino. Invece domani la società viola annuncerà il rinnovo fino al 2025, spostando l’attuale scadenza del 2021: l’ultimo rinnovo dell’ondata verde della nuova gestione Commisso, prima del big match con Federico Chiesa. La battaglia col Sassuolo invece va avanti per Alfred Duncan e, a meno di sorprese e nomi tenuti nascosti in arrivo dall’estero, si trascinerà fino agli ultimi giorni di mercato, con una risorsa in meno da giocarsi dato che Sottil, a questo punto, resterà un calciatore della Fiorentina.

Chi invece non avrà più storia in maglia viola è Riccardo Saponara, che continua a passare da un prestito all’altro: al Genoa ha trovato poco spazio e poco modo di mettersi in luce, proverà a farlo al Lecce, sempre in prestito secco. I rossoblu, che avrebbero il riscatto, lo restituiranno alla Fiorentina ma in estate si cercherà una nuova sistemazione, magari a titolo definitivo, per il fantasista. Domani il suo passaggio ufficiale in Salento, dopo che Pradè ha dato l’ok definitivo.