Il punto sul mercato: la separazione con Montiel e un nome nuovo per il centrocampo. Pulgar pronto a fare spazio a Dodô

Sono giorni in cui la Fiorentina è sicuramente più protagonista sul campo, con gli allenamenti che procedono spediti a Moena, piuttosto che sul mercato. Dopo i tre nuovi arrivi (oggi è stato presentato Gollini) e quello imminente di Dodô, la società viola deve pensare a sfoltire la rosa prima di tornare ad operare in entrata.

Notizia di oggi in tal senso è la risoluzione del contratto con Tofol Montiel, che dunque conclude ufficialmente la sua avventura a Firenze. Lo spagnolo tornerà al Maiorca, in seguito a una rescissione voluta da entrambe le parti: la Fiorentina non aveva intenzione di puntare su di lui, che al contempo aveva bisogno di ripartire.

Fa parte poi della lista degli esuberi Dragowski, che insieme al suo procuratore sta valutando nuove opzioni dopo il fallimento della pista Espanyol. Diretto lontano da Firenze anche Kouame, cercato da varie squadre tra cui Galatasaray (potrebbe in tal senso essere propizia l’amichevole del 30 luglio), Anderlecht e in Italia Bologna e Cremonese. Importante sempre sul fronte uscite la situazione di Pulgar, che è molto vicino al trasferimento al Flamengo. La sua partenza sarebbe fondamentale per la Fiorentina, perché libererebbe il posto da extracomunitario necessario per poter tesserare Dodô.

Il fatto che le entrate siano momentaneamente ferme non significa però che la Fiorentina non stia lavorando a nuovi colpi. Ecco allora che per il ruolo di mezz’ala, fermo restando il sogno Luis Alberto, spunta il nome di Benjamin Bourigeaud, classe 1994 in scadenza con il Rennes a giugno 2023. Per lui c’è la concorrenza di Everton e Leicester, ma Pradè e Burdisso potrebbero giocarsi le proprie carte.