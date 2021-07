Il punto sul mercato: La strategia di Pradè e Burdisso per la difesa. Montiel chiede un prestito in Italia, Benassi sarà viola per altri tre anni

La fine del mese di luglio è vicina e in chiave mercato non ci sono novità concrete in casa Fiorentina. Di sicuro c’è il fatto che la difesa sarà il reparto da toccare maggiormente, e in questo senso è emersa quest’oggi la possibilità che Pradè e Burdisso seguano due strade. Quella che porta a Mustafi e Nastasic, soluzioni low cost che avrebbero il ruolo di riserve, e quella che porta invece verso un papabile titolare da affiancare a Martinez Quarta al centro della linea a quattro. D’altronde Milenkovic e Pezzella sono ormai destinati a partire, e sostituirli è una priorità in vista dell’inizio del campionato.

La notizia del giorno è comunque il rinnovo per altri tre anni di Marco Benassi, annunciato da lui stesso in conferenza stampa. L’ex Torino rimarrà dunque legato alla Fiorentina fino al 2024, in attesa di capire se potrà essere utile a mister Italiano. Ufficiale poi anche un’uscita, quella del giovane Niccolò Pierozzi che ha sposato a titolo temporaneo la causa della Pro Patria.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, è notizia di oggi che Jorge Carrascal è stato offerto anche all’Hellas Verona dopo Fiorentina e Torino. Il club viola sta monitorando la sua situazione, senza dimenticare che il trequartista occuperebbe uno slot per gli extracomunitari. In uscita invece è sempre più lontano da Firenze il futuro di Montiel, almeno per il momento: il giocatore ha ricevuto offerte da Belgio e Spagna, ma la sua intenzione è quella di trovare una squadra italiana che gli permetta di giocare. Nessuna novità invece sul fronte Vlahovic, per il cui rinnovo sembra proprio che ci vorrà ancora un po’ di tempo.