Il punto sul mercato: l’Inter insiste per Milenkovic, ma ci sono anche altri destinati a partire. Domani è finalmente il Dodô-day. Salutano tanti giovani

Prosegue il calciomercato della Fiorentina, con l’avvicinamento di un evento che tutti i tifosi viola aspettavano da molto tempo. Domani Dodô svolgerà le visite mediche per la Fiorentina a Roma (dove si trova già in questo istante) e raggiungerà Firenze; ancora da capire se ci saranno margini per una sua presenza a Moena. A breve, si concluderà la trattativa più lunga del mercato viola.

Sul fronte cessioni, invece, il discorso è diverso. Un’altra trattativa dai tempi prolungati, stavolta in uscita, è quella che riguarda Nikola Milenkovic, principalmente conteso tra Inter e Juventus. I bianconeri, per l’appunto, hanno ufficializzato pochissimi minuti fa l’arrivo di Bremer dal Torino. Con ogni probabilità, tuttavia, la loro campagna acquisti in difesa non finirà qui. Servirà tenere d’occhio entrambe le piste, oltre che tenere viva la remota speranza di una sua permanenza a Firenze. Intanto, l’Inter ha usato il pretesto del mancato colpo Bremer per intensificare i contatti con Milenkovic: i nerazzurri sono ancora in vantaggio.

Non solo il serbo, anzi. Sono previste alcune cessioni anche nel brevissimo periodo. Erick Pulgar è già sull’uscio, pronto a volare direzione Brasile, per la sua nuova avventura al Flamengo. Le due società hanno l’accordo, adesso si attende lo sblocco definitivo e l’ufficialità. Per quanto riguarda Drągowski, trovare un acquirente è più complesso: attenzione al Celta Vigo, che ha messo gli occhi su di lui. Anche Ranieri è prossimo alla cessione, ma ad oggi non si registrano interessamenti.

È stata una giornata, tra l’altro, dove la Fiorentina ha salutato tanti prodotti del suo vivaio. Il portiere Ghidotti è passato al Como a titolo definitivo, anche se la Viola dispone di un diritto di recompra e ha, dunque, l’ultima parola sul destino del calciatore. Ha lasciato a titolo definitivo anche Lovisa, che ha firmato un contratto triennale con la Triestina. Il trasferimento in prestito di Niccolò Pierozzi alla Reggina non è stato ancora ufficializzato, ma il giocatore sarà in Calabria domani.