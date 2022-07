Il punto sul mercato: Mercoledì la presentazione di Mandragora. Gollini indiziato numero uno, Dodô vuole solo Firenze

Dopo poco meno di 48 ore dall’inizio ufficiale del calciomercato, la Fiorentina risulta essere una delle società più in fermento. E’ quasi ormai ufficiale l’arrivo di Rolando Mandragora, che questa mattina ha svolto le prime visite mediche a Villa Stuart a Roma. Il centrocampista sarà a Firenze la prossima settimana, con la presentazione già fissata per la giornata di mercoledi. Le principali novità del giorno arrivano per il portiere: con ogni probabilità il numero 1 viola della prossima stagione sarà Pierluigi Gollini. Dopo un mese di casting adesso la trattativa con l’Atalanta è in dirittura d’arrivo: si tratta per un prestito con diritto di riscatto a favore dei viola. Ottimismo anche sul fronte Jovic: la dirigenza viola, coadiuvata da Ramadani, sta cercando di convincere il Real Madrid a cederlo. Ancora lontano l’accordo con lo Shakthar per Dodò anche se, anche in questo caso, la volontà del giocatore di venire a Firenze probabilmente velocizzerà tutto: il brasiliano sarebbe già alla ricerca di una casa nei pressi del Viola Park.