Il punto sul mercato: Milenkovic in bilico tra il rinnovo e la cessione, un milione in più per firmare col viola. Dragowski, ecco quanto incasserà la Fiorentina. Lo Celso, c’è anche il Napoli

In attesa di capire quale sarà il prossimo colpo in entrata, la Fiorentina -il colpo- lo potrebbe fare lo stesso: evitando un’uscita. Ci riferiamo ovviamente a Nikola Milenkovic, il cui futuro è in bilico nelle ultime ore, dopo i colloqui, riportati da FiorentinaNews.com, tra il suo entourage e la società viola. Attenzione: in bilico nel senso che il giocatore deve prendere una decisione tra due opposti. Presentare un’importante offerta di cessione alla proprietà oppure accettare la proposta di rinnovo. Questa non sarebbe affatto di poco conto, anzi. Si parla di un rinnovo di tre anni, fino al 2025, per 3,5 milioni netti a stagione. Un aumento di un milione di euro rispetto a quanto percepisce al momento. Il giocatore deve riflettere.

Il capitolo cessioni si apre con i due movimenti in uscita più importanti. Quello di Pulgar che passa al Flamengo per circa 2,5 milioni di euro e quello di Dragowski allo Spezia per una cifra leggermente superiore, tra i 3 e i 4 milioni. tra i giovani oggi è partito Gentile, difensore della Primavera che ha raggiunto Corradini in prestito alla Pro Vercelli. Inoltre, continua la trattativa per il passaggio in Serie B (Ascoli o Reggina) per l’attaccante Gori.

Infine, parliamo delle possibili entrate. Nella giornata di oggi è tornato in voga il nome di Viti, giovane difensore centrale dell’Empoli cui la Fiorentina è molto interessata. La possibilità di uno scambio con Zurkowski è concreta, ma ancora la trattativa non è stata avviata. Sul giocatore però c’è anche l’Atalanta. Sul grande obiettivo per il centrocampo, Lo Celso, è da segnalare l’inserimento del Napoli, che affonderebbe il colpo solo in caso di partenza di Zielinski.