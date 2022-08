Il punto sul mercato: Milenkovic sceglie la Fiorentina per altri cinque anni. Lo Celso vicino a sfumare, la situazione di Bajrami e Barak. Traffico in uscita

Oggi è arrivata una fondamentale novità in casa Fiorentina. Nikola Milenkovic ha rinnovato il contratto in viola fino al 2027. Nessuna clausola rescissoria nell’accordo, il ragazzo prosegue con entusiasmo l’esperienza in viola. Dopo settimane col fiato sospeso, la questione trova finalmente una risoluzione.

Pradè ha smentito Lo Celso ieri, ma l’argentino piace e non poco alla Fiorentina. Il Tottenham vuole liberarsene, Conte lo ha tagliato dalla squadra ed il classe ’96 è in partenza. Villarreal la fortissima concorrenza, l’argentino vorrebbe tornerebbe al Submarino Amarillo che può contare sulla precisa volontà del giocatore. Il giornalista David Kent fa sapere che gli Spurs avrebbero raggiunto l’accordo col giocatore, nonostante i tentativi fino all’ultimo della Fiorentina. La dirigenza viola monitora anche Bajrami, operazione sicuramente con meno ostacoli vista la sponda di Ramadani, agente di Milenkovic, Nastasic, Jovic e mister Italiano. L’albanese ha una valutazione non altissima ma è uno dei pezzi pregiati dell’Empoli, che non lo lascerà partire facilmente sebbene il giocatore sposerebbe subito il progetto viola. Si accendono i riflettori anche su Barak del Verona, pista da seguire ma pezzo pregiatissimo degli scaligeri ed anche non poco costoso.

Tempo di stilare le liste della Serie A, con Kokorin che oggi resta fuori. Il russo però non lascerà in questa sessione di mercato, pur essendo a dir poco ai margini della rosa. Benassi e Kouame al momento sono a disposizione di mister Italiano ma potrebbero lasciare da un momento all’altro. Lo Spezia li segue, dopo aver già chiuso Dragowski. Ranieri e Ferrarini stanno cercando squadra dopo che la Fiorentina li ha messi alla porta. Salernitana per il primo, Brescia o Verona ad oggi per il secondo.