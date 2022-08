Il punto sul mercato: per il centrocampo rispunta qualche nome già sentito, ma l’attenzione è tutta su Milenkovic (che lascia i social). Imminente l’addio di Dragowski

Dopo un inizio sprint, il mercato della Fiorentina rimane piatto. E c’era da aspettarselo. Con una rosa attualmente al completo che lavora in Austria agli ordini di Vincenzo Italiano, l’attenzione è ancora una volta tutta (o quasi) su Nikola Milenkovic. La Juventus ha chiesto a Rugani di accettare la cessione, per poi provare il tutto per tutto sul classe 1997 serbo della Fiorentina, che intanto ha deciso di abbandonare i social… Sono ancora una volta i bianconeri a fare più paura alla viola, con l’Inter al momento impegnata a convincere Skriniar sulla permanenza.

In caso di addio però la società viola non vuole farsi trovare impreparata: Perr Schuurs dell’Ajax e Wout Faes del Reims sembrano essere i nomi in pole in caso di addio di Milenkovic. Per quanto riguarda il mercato in entrata torna di moda il nome di Miralem Pjanic, tornato al Barcellona dopo la stagione al Besiktas. Un profilo già seguito che, però, al momento non sembra essere la priorità in casa viola. Sempre a centrocampo continua l’attesa per la definitiva decisione di Lo Celso, sempre più convinto del proseguo dell’avventura al Villarreal.

Capitolo cessioni con in copertina Dragowski. L’agente ha parlato di addio imminente, con tutta probabilità allo Spezia. Ormai è solo questione di ore. Il Sassuolo segue Kouame in caso di addio di Raspadori, mentre per Benassi si dovrà cercare una soluzione sul mercato.

Finita l’attesa sulla scoperta delle avversarie in Conference League, continua quella sul mercato. A un mese da termine, in casa viola è ancora tutto aperto per ogni possibile scenario.