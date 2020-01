Il punto sul mercato: Pradè cala il POKER di acquisti e convince anche Criscito. L’ultimo sforzo per Amrabat mentre Sottil saluta la Fiorentina

Giornata ultra frenetica anche quella di oggi per la Fiorentina sul mercato, con quattro colpi ormai definiti da parte di Daniele Pradè e Joe Barone: le prime due trattative chiuse sono state quelle di Christian Kouame e Alfred Duncan, che hanno svolto le visite mediche a Milano tra mattinata e pomeriggio. L’attaccante arriva per 11 milioni di euro, più 7 di bonus, mentre il centrocampista è viola per 15 milioni, più un altro di bonus.

Capitolo difesa: chiuso l’affare Igor, a titolo definitivo e non in prestito con obbligo come sembrava inizialmente, e 7 milioni alla Spal mentre nel tardo pomeriggio è arrivata la definizione della trattativa anche per Domenico Criscito. Il quasi ex capitano del Genoa si è convinto a sposare la causa viola dopo qualche malumore con il patron Preziosi e arriverà in prestito di 18 mesi, con obbligo di riscatto.

E’ questo il poker di acquisti che la Fiorentina ha confezionato nella giornata di oggi, ma non è finita qui. Perché anche il nome di Sofyan Amrabat è caldissimo: con il calciatore è tutto fatto, manca l’accordo con il Verona, che ha risposto di no alla prima proposta da 15 milioni, più 2 di bonus. La richiesta però è di poco superiore, intorno ai 17+2, e in questi minuti gli agenti del marocchino sono a colloquio con il presidente Setti per sbloccare definitivamente l’affare. Il tutto, lo ricordiamo, in ottica giugno, il che rende meno urgente la questione, anche se prima di tutto gli scaligeri dovranno riscattarlo dal Bruges per poi cederlo alla società viola.

In uscita infine, dopo l’ufficialità di Zurkowski all’Empoli, si avvicinano anche quelle di Ranieri all’Ascoli e, a sorpresa, di Riccardo Sottil alla Spal: l’esterno viola andrà in prestito secco alla corte di Semplici, per trovare spazio e tornare poi alla Fiorentina con un po’ d’esperienza in più.