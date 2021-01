Il punto sul mercato: Pradè cerca il super talento per il centrocampo ma la Dinamo Zagabria si oppone. La Roma si ritira dalla corsa al Papu ma la concorrenza resta

Risolto in buona parte il problema dell’attacco, il ds viola Pradè si sta concentrando sugli altri reparti scoperti, a partire dal centrocampo. Tra candidature difficili per club di appartenenza e ingaggio, è spuntata la candidatura di uno degli astri nascenti del calcio croato: Lovro Majer, classe ’98 della Dinamo Zagabria. Per il trequartista la Fiorentina avrebbe messo sul piatto una decina di milioni, respinti però dal club della capitale croata. In questo caso non si parlerebbe quindi di regista ma di un investimento su un talento da strappare alla concorrenza.

Concorrenza che rimane più che viva anche per il Papu Gomez, ancora in procinto di cambiare maglia ma sempre ai margini del gruppo a Zingonia. La Roma nelle prossime ore ufficializzerà il ritorno di El Shaarawy e dunque quasi certamente si tirerà fuori dalla corsa al Papu. Per la Fiorentina la speranza del colpo sul fil di sirena è legata anche alle riflessioni sulla composizione del reparto, dopo l’innesto di Kokorin. Oltreché alla concorrenza appunto, che ora è rappresentata anche dal Siviglia, dal lato viola c’è la preferenza all’Italia che avrebbe l’argentino nello scegliere la sua nuova destinazione.