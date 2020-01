Il punto sul mercato: Pradè va a bussare ancora al Sassuolo ma stavolta per un centrocampista e un esterno. Pedro, è solo un arrivederci

Esigenza di mercato che vai, Sassuolo che trovi. La storia del Pradè 2.0 si sta scontrando sempre più spesso con questo tormentone: l’estate scorsa la doppia operazione Boateng-Lirola, ora a gennaio il braccio di ferro per Duncan. E non è finita qui, perché come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, il ds viola sta seguendo con attenzione altri due profili di proprietà neroverde ma in prestito altrove. Si tratta di Francesco Cassata, centrocampista classe ’97 momentaneamente al Genoa, e Cristian Dell’Orco, terzino sinistro classe ’94 parcheggiato al Lecce. La Fiorentina su di loro si sta muovendo con una certa concretezza e la giovane età ne suggerirebbe un inserimento non solo a breve termine, come da diktat disposto da Commisso. A differenza di Duncan, su di loro convincere il Sassuolo a cedere non dovrebbe essere troppo difficile, anche economicamente, più difficile semmai mettere d’accordo i club in cui giocano tutt’ora i due.

Ufficialità arrivata in giornata invece per l’addio di Pedro: non sarà però (forse) un addio definitivo, almeno a livello di clausole. L’attaccante brasiliano è andato al Flamengo in prestito oneroso ad un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 10, ma la Fiorentina avrà un diritto di recompra, ovviamente più alto, per riportarlo a Firenze nel caso in cui il calciatore si ritrovasse nel club di Rio de Janeiro. Una forma di assicurazione, che costerebbe un po’ a livello economico ma che eliminerebbe la beffa definitiva.