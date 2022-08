Il punto sul mercato: Ramadani atteso in Italia per definire il futuro di Milenkovic. L’ultima occasione di Dragowski

Giornata di calma piatta in casa Fiorentina per quel che riguarda il mercato. L’unica certezza è che Bartlomiej Dragowski non andrà allo Spezia, perché l’indiscrezione di ieri sera è stata confermata e i liguri accoglieranno Meret entro il weekend. Il polacco resta dunque col cerino in mano e, qualora volesse solo l’Italia, l’unica opportunità ad oggi è rappresentata dal Torino. In caso contrario Dragowski rischia di rimanere alla Fiorentina, perché al momento l’ipotesi estera appare complicata.

Tutto tace sul fronte Milenkovic, e intanto ci avviciniamo alla deadline fissata entro la fine di questa settimana. L’agente del giocatore, Fali Ramadani, è atteso in Italia nelle prossime 48 ore per un incontro col suo assistito e con la Fiorentina. Da capire se arriverà con un’offerta di trasferimento per Milenkovic, oppure se a questo punto ci sono davvero i margini per una sua permanenza.

Infine i possibili innesti. La Fiorentina non ha certo finito il proprio lavoro in entrata, e così continua a rimanere valido il nome di Lo Celso per il centrocampo. Ad oggi è l’argentino l’indiziato principale, mentre Cistana potrebbe essere davvero il profilo giusto per rinforzare il reparto difensivo.