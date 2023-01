Il punto sul mercato: Sirigu è a Firenze, Gollini a Napoli. L’Inter torna alla carica per Milenkovic, ma la società viola non vuole perdere il suo pilastro

Si concluderà con l’ufficialità nelle prossime ore lo scambio di portieri tra Fiorentina e Napoli, con l’approdo di Gollini in azzurro e Sirigu in viola. I due estremi difensori questo pomeriggio hanno svolto le visite mediche con i rispettivi nuovi club e saranno a disposizione di Spalletti e Italiano già domani, pronti per i prossimi due impegni di campionato contro Roma e Lazio.

Sarà il portiere l’unica pedina in arrivo a Firenze in vista della seconda parte di stagione? Un’ipotesi da non scartare del tutto, visto che nella giornata di ieri è sfumato l’obiettivo numero uno per l’attacco, cioè Josip Brekalo del Wolsburg, con le parole dell’agente a Fiorentinanews.com che hanno confermato lo stop della trattativa.

Si pensa a una punta? La Fiorentina sfoglia le pagine del taccuino di Pradè, ma nessun nome sembra scaldare particolarmente. C’è Petagna, c’è Bonazzoli, c’è Belotti. Ma nessuna di queste piste al momento sembra portare al nuovo centravanti viola.

Intanto l’Inter torna alla carica per Milenkovic dopo la promessa di nozze di Skriniar al PSG. Rimane da capire se i nerazzurri tenteranno l’affondo già ora o rimanderanno il tutto all’estate. Nel primo caso, sarò difficile strappare un sì alla società viola, che perderebbe una pedina fondamentale a poche ore dal gong. Non che non sia già successo gli scorsi anni, ma questa volta non sembra essere per fortuna essere questo il caso.