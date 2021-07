Il punto sul mercato: tra Sensi e Zaccagni, voglia di colpo italiano per la Fiorentina. Messias: ok, il prezzo NON è giusto

Un centrocampista, possibilmente un regista anzi, e un esterno offensivo per completare il tridente: sono le priorità della Fiorentina al momento, in attesa di sciogliere le riserve su chi abbandonerà, lasciando sguarnite ulteriori posizioni. In tal senso le posizioni di Lirola e Milenkovic sono le più traballanti ma ancora non in modo definitivo.

L’avvio ufficiale della nuova stagione concederà subito del tempo a Italiano per iniziare a valutare i giocatori che ha a disposizione, anche perché tra i nazionali, Pezzella escluso, nessuno dovrebbe essere in discussione. La necessità primaria però come detto è a centrocampo, dove gli attenzionati principali ad oggi restano Stefano Sensi e Mattia Zaccagni: calciatori diversi, tra la regia e la mezzala il primo; tra la mezzala e la trequarti il secondo (con possibilità magari anche di allargare il suo raggio d’azione). Per il momento però nessun affondo deciso, anche perché Inter e Verona chiedono intorno ai 15 milioni.

Chi è sicuramente fuori dal budget come valutazione è Junior Messias, per il quale il Crotone continua a chiedere 10 milioni: il brasiliano è un classe ’91 ed ha solo una stagione in A alle spalle. Difficile pensare che il club viola ci punti a queste condizioni.