Il punto sul mercato: un esterno uruguaiano per completare il reparto offensivo. Ma per ora si sbloccano solo operazioni “minori”

Un’altra giornata di calciomercato volge al termine e in casa Fiorentina le acque stentano a smuoversi. Colpi in entrata non ne arrivano e i nomi che orbitano intorno ai viola continuano a rimanere idee, tra quelle più concrete e quelle destinate a rimanere tali. Alla lista si è aggiunto quest’oggi Carlos De Pena, esterno offensivo della Dinamo Kiev che potrebbe tornare utile per completare il reparto. Contratto in scadenza a dicembre e trattativa che potrebbe farsi a costi contenuti, così come poco pesante sarebbe l’ingaggio del giocatore. La Fiorentina ci pensa, con Burdisso asso nella manica viste le origini sudamericane del calciatore.

Sul fronte delle uscite si continua a lavorare per la cessione di Milenkovic, ormai destinato a vestire la maglia del West Ham. A tal proposito ci sono da smentire le voci secondo cui anche il Leicester si sarebbe interessato al difensore, quando in realtà gli Hammers sono sempre stati l’unica pretendente concreta.

Ad oggi comunque i principali movimenti si registrano in quello che potremmo definire il “mercato minore” della Fiorentina, ossia che riguarda giovani e giocatori fuori dal progetto societario. Gori e Ferrarini aspettano solo l’ufficialità del prestito rispettivamente a Cosenza e Perugia, mentre Terzic non ha ancora trovato una sistemazione. Il terzino è sicuramente in uscita ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non sarà l’Ascoli, ipotesi emersa oggi, la sua destinazione.