Il punto sul mercato: Un JACK di cuori per Iachini ma per Torreira scatta il braccio di ferro con il Torino

Sarà Giacomo Bonaventura il primo colpo di mercato estivo della Fiorentina: un arrivo doveroso, in un duplice reparto, perché “Jack” è un giocatore che può sopperire ad assenze in mediana ma anche sulla trequarti, a supporto degli attaccanti. E doveroso anche perché il centrocampista era libero a parametro zero dopo la fine del suo contratto con il Milan. Le parti hanno trovato ormai il punto d’incontro per un contratto che dovrebbe essere biennale, su cifre leggermente inferiori rispetto ai 2 milioni che gli davano i rossoneri. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, con il giocatore che per firmare dovrà fare poche centinaia di metri dato che si trova già a Firenze per giocare con la Nazionale.

L’altro fronte caldo è quello di Lucas Torreira: discorso molto più complesso, perché le cifre che ballano sono importanti. La concorrenza del Torino è poi agguerrita. Colpa di Giampaolo, nuova guida tecnica dei granata e suo mentore ai tempi della Samp. Dalla società viola si respira un po’ di freddezza, anche perché il reparto viene giudicato già più che a buon punto. Iachini però il nome dell’uruguaiano l’ha fatto e l’attesa può intanto far scendere il prezzo richiesto dall’Arsenal: dai 30 milioni insomma si calerà, passando quasi certamente per un prestito con obbligo di riscatto. Cairo ha confermato l’attenzione su Torreira, la battaglia tra i due club è partita.