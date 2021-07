Il punto sul mercato: Via libera sì ma niente sconti al Marsiglia per Lirola. E la Fiorentina potrebbe rinunciare ad altri due pezzi del super mercato 2020

Passano i giorni e la Fiorentina si sta rassegnando sempre di più all’idea di lasciar andare Pol Lirola. Rinunciare è il termine giusto perché su di lui avrebbe lavorato molto volentieri Italiano, visto che poi finalmente si sta confezionando un 4-3-3 che per lo spagnolo sarebbe stato congeniale. La sua volontà però resta quella del Marsiglia e i confronti delle ultime ore sono serviti a ribadire questa sua intenzione: l’amichevole di domenica pomeriggio potrebbe dare qualche indicazione sui tempi dell’addio. Se lo spagnolo fosse ancora titolare però, vorrebbe dire che ancora del rilancio definitivo del Marsiglia non ci sarebbe traccia: la Fiorentina non verrà incontro al club francese, soprattutto sui dilazionamenti dell’incasso. Stop al tasso agevolato Chiesa style, per privilegiare un pagamento ben più immediato dei 13 milioni richiesti.

Intanto dalla rosa viola potrebbero sparire anche altre due pedine, protagoniste del più oneroso mercato fin qui condotto da Commisso, quello di gennaio 2020. I due colpi più costosi furono Amrabat, costato 20 milioni, e Duncan, intorno ai 16-18: Verona e Sassuolo probabilmente gongolano ancora per le cifre strappate alla Fiorentina, che dai due ha ottenuto davvero poco finora. I loro ex tecnici però non li hanno dimenticati e non è un caso che Juric da un lato per il Torino (ma è molto difficile) e Di Francesco dall’altro (e qui è molto più probabile) per il Verona riabbraccerebbero volentieri i due centrocampisti. Più probabile che la società viola faccia a meno del ghanese, cercando invece il rilancio di Amrabat, per salvare almeno una piccola parte di quell’investimento faraonico.