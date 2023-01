Il punto sul mercato: Zurkowski day rimandato, ma è solo questione di ore. Rimane vivo l’interesse per Cittadini, l’arrivo di Commisso…

La Fiorentina saluta Szymon Zurkowski, che andrà allo Spezia. La notizia non è ancora ufficiale, ma la trattativa è stata definita nelle ultime ore dal direttore sportivo dei bianconeri Macia (tra l’altro, ex ds viola). Il polacco arriverà in Liguria domani per svolgere le visite mediche di rito e per firmare il nuovo contratto. L’ufficialità arriverà entro venerdì, è questione di massimo 48 ore.

Pochi movimenti per quanto riguarda il mercato in entrata. Da considerare l’interesse della Fiorentina nei confronti di Giorgio Cittadini, difensore in forza al Modena di proprietà dell’Atalanta. In questo senso, la società viola anticiperebbe un investimento programmato per l’estate già a gennaio. Per ora, il club bergamasco sembra aver aperto al prestito.

A ore, tornerà a Firenze il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Tante le questioni che lo attendono, a cominciare da alcune valutazioni per quanto riguarda l’attacco: con Cabral infortunato, sarà possibile considerare un rinforzo? In generale, pensando anche a quanto accaduto nello scorso gennaio, il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo al momento del suo arrivo; lecito aspettarsi novità, a cominciare dal rinnovo di Giacomo Bonaventura. L’ufficialità, anche in questo caso, è prevista per venerdì.