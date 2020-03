Il punto sulle giovanili: Bigica per il bis in Coppa Italia, Donadel meglio di Aquilani e Buso. E tra i più giovani cresce un attaccante di cui sentiremo parlare…

Inevitabilmente l’emergenza coronavirus ha colpito anche il calcio giovanile, a partire dal settore professionistico e quindi dalle formazioni della Fiorentina. In questo periodo di sospensione dei campionati andiamo dunque a fare il punto su quella che è la situazione delle varie squadre giovanili viola, focalizzandoci sui giocatori che si sono maggiormente distinti e sulle posizioni in classifica.

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica

Non certo la miglior stagione per la Primavera. Dopo annate di vertice, la squadra di Bigica si è un po’ indebolita e le conseguenze si sono viste in campionato. Solo 6 vittorie, a fronte di altrettanti pareggi e 8 sconfitte che collocano la Fiorentina al quint’ultimo posto in classifica a quota 24 punti. Ben lontana, dunque, dalla zona finali scudetto a cui era abitutata. Di buono c’è però il raggiungimento, per il secondo anno consecutivo, della finale di Coppa Italia ottenuta eliminando in semifinale la Juventus. In finale i viola se la vedranno con l’Hellas Verona, nel tentativo di bissare il successo del 2019. Tra i giocatori che si sono maggiormente messi in luce c’è sicuramente Christian Dalle Mura, che prima dell’interruzione del campionato aveva cominciato anche ad andare stabilmente in panchina con la prima squadra.

UNDER 18, all. Renato Buso

Quella dei “quasi maggiorenni” è senza dubbio, purtroppo, la squadra con il peggior rendimento. Alberto Aquilani prima e Renato Buso poi non sono riusciti a tirar su una formazione competitiva, al punto che l’under 18 si trova all’ultimo posto in classifica con appena 5 punti. Di buono c’è però il rendimento individuale di Andrea Milani, che ha collezionato ben 9 reti in stagione distinguendosi come uno dei migliori bomber del campionato.

UNDER 17, all. Matteo Fazzini

Non male invece il rendimento dell’under 17. Quinto posto a quota 27 punti, ma sole quattro lunghezze dal secondo in un campionato già stravinto dalla Juventus (i bianconeri hanno un margine di 27 punti sulla seconda). D’altronde la squadra di Matteo Fazzini può contare su un giocatore straordinario come Fallou Sene, che ha collezionato la bellezza di 17 gol in campionato. Un’autentica macchina da guerra il senegalese, che tra l’altro avrebbe l’età per giocare nell’under 16 ma, visto il rendimento, da quest’anno è in pianta stabile con i compagni più grandi. Ne sentiremo senz’altro parlare…

UNDER 16, all. Marco Donadel

La squadra dell’ex centrocampista della Fiorentina Marco Donadel è sicuramente la nota più lieta del settore giovanile. I viola si trovano infatti al secondo posto in classifica, a sette lunghezze dalla solita Juventus. 11 vittorie, 4 pareggi e soltanto 3 sconfitte, oltre alla possibilità di vantare tra le proprie fila un bell’attaccante come Lorenzo Gori, autore di 10 gol finora. Non male anche Lorenzo Cellai, a quota 5 insieme a Sene, che pur andando spesso con i più grandi ha avuto il tempo di collezionare qualche presenza, ovviamente con gol, anche con i suoi coetanei.

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini

Chiudiamo con i più piccoli, gli under 15 di Mirko Mazzantini. La formazione viola sta svolgendo un campionato che non conosce mezze misure: 9 vittorie e 8 sconfitte, con soltanto un pareggio. Il tutto per un sesto posto generale che fa galleggiare la Fiorentina a metà classifica, situazione che probabilmente rimarrà inalterata fino al termine della stagione. Tra i giocatori più prolifici possiamo citare Francesco Presta, a quota 8 gol in campionato, e Chidiche Ofoma, che invece ne ha siglati 7.