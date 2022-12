Il putiferio Juventus potrebbe inguaiare altre società italiane: nel mirino Atalanta, Sampdoria, Udinese e non solo

L’inchiesta Prisma sta tenendo banco nella cronaca di questi giorni in Italia. La portata delle accuse per la Juventus, infatti, è pesante e potrebbe avere ripercussioni serie sul club bianconero, ma non solo. A scoperchiare parte del Vaso di Pandora sono state anche diverse intercettazioni a dirigenti ed ex dirigenti della Juventus, nelle quali si parla dei presunti illeciti come plusvalenze fittizie e falso in bilancio.

Tra queste, ce n’è una tra l’ex bianconero Fabio Paratici e Giovanni Corrado, dg del Pisa, nella quale l’attuale ds del Totteham afferma: “L’ho fatto da una vita con Genoa, Atalanta e Sassuolo“. Un’affermazione che con tutta probabilità si riferisce a degli illeciti commessi in bianconero. Nessun dirigente di altri club al momento risulta indagato, ma l’attenzione si è spostata anche su società come Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese, spiega il Corriere della Sera.