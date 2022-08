Il Qatar si conferma bestia nera delle italiane

Con il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina, la nazionale del Qatar può vantare un record di imbattibilità contro ben tre squadre di Serie A. Durante il mese di luglio i qatarioti hanno affrontato nell’ordine Udinese, Lazio e Fiorentina riuscendo a vincere contro i friulani per 2-1 e a pareggiare per 0-0 sia contro i biancocelesti che contro i Viola.

Un messaggio che il Qatar manda alle avversarie in vista del mondiale che ospiterà nel mese di novembre. La squadra concede molto, come accaduto ieri con la Fiorentina e qualche giorno fa con la Lazio, con i laziali che hanno creato molte più occasioni ma fallendole tutte e regalando così una giornata da protagonista al portiere del Qatar. I qatarioti intanto si godono il loro record, invidiabile, di imbattibilità contro le italiane pur non giocando davvero alla pari con le avversarie, ma ciò che conta alla fine è il risultato.