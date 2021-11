Il quinto esterno per Italiano? La Fiorentina ha la strada tracciata per tornare su un giocatore già trattato in estate

L’estate scorsa la Fiorentina era pronta a sborsare circa 12 milioni per Riccardo Orsolini. Il Bologna disse no, convinto del ragazzo (e viceversa) e anche dall’idea di non andare a rinforzare una diretta concorrente per un posto al sole in classifica.

Il Bologna, si legge su La Gazzetta dello Sport, valuta il giocatore 15 milioni, quindi lo stesso prezzo che ha sborsato nel giugno 2019 per l’acquisizione dalla Juventus.

Per la ‘rosea’, la Fiorentina potrebbe rifarsi sotto a gennaio per dare ad Italiano il quinto esterno richiesto. E non è detto che debba pagare cash: il prestito con obbligo di riscatto è un’opzione seria.