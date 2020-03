Il ragazzo che gioca danzando con il pallone: Castrovilli, la rivelazione quest’anno ha un nome ben preciso

Che fine avrebbe fatto la Fiorentina senza di lui quest’anno non ce lo vogliamo nemmeno chiedere. Se pensiamo poi che ad inizio anno non era nemmeno un titolare… Il merito questa volta va a Vincenzo Montella, che ha creduto nel ragazzino rientrato dal prestito dalla Cremonese e che, per sua volontà, ha voluto trattenere in maglia viola. Certo che, diciamocelo chiaramente: farsi sfuggire un centrocampista così era davvero difficile! La fiducia del ex mister viola Gaetano Castrovilli l’ha ripagata subito… eccome se l’ha ripagata!

Dalla maglia da titolare a sorpresa nella prima di campionato, a talento affermato dopo solo poche apparizioni. Il numero 8 viola è la rivelazione di quest’anno, non solo in casa viola, ma per tutto il panorama calcistico italiano. Quasi sempre il faro del gioco viola, una luce in mezzo a un centrocampo che troppo spesso fatica a ingranare. Su 26 apparizioni, le sue prestazioni insufficienti si contano sulle dita di una mano. Nello scacchiere iniziale schierato come mezz’ala, in realtà Castrovilli lo si trova ovunque. Grinta e lotta in fase difensiva, dove spesso lo troviamo ad aiutare in fase di ripiegamento; classe e visione di gioco a centrocampo, da dove frequentemente rifornisce gli attaccanti con assist al bacio; velocità e dribbling in fase offensiva. Se vogliamo trovare il pelo nell’uovo c’è qualcosa da migliorare sotto porta. I numeri però parlano chiaro: tre gol e due assist fino ad ora, con una partecipazione ai gol viola del 15%. Quello che impressiona è il suo tocco di palla: elegante, raffinato. Quando la palla è tra i suoi piedi, è in cassaforte.

Tante big hanno già messo gli occhi sul nuovo gioiello viola, ma portarlo via sarà davvero dura ora. La società viola intanto non ha perso tempo e ha rinnovato subito il contratto del ragazzo fino al 2024. Il futuro prossimo di Gaetano è viola e la Fiorentina del futuro ripartirà anche e soprattutto da lui!