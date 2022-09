Il rammarico della Fiorentina nasce anche dall’avversario. Se la Juventus è tutta qui…

Al Franchi, la Juventus è bocciata a pieni voti. Perché da una rosa di quel livello ci si aspetta ben altro. La Fiorentina la soffre nella fase iniziale di gara e, per l’appunto, subisce anche l’unico gol bianconero, quello di Milik al 9° minuto. Poi, in realtà, i ragazzi di Italiano si concentrano sulla fase offensiva e devono preoccuparsi veramente poco della situazione in retroguardia. Nella seconda frazione di gara, Terracciano è praticamente inoperoso.

Lo conferma anche l’analisi de La Gazzetta dello Sport, che afferma che questa non può essere la Juventus tanto temibile sulla carta. Quella stessa Juventus che in settimana giocherà in Champions League contro il PSG: stavolta ci saranno Messi, Mbappé e Neymar, non Kouamé, Jovic e Sottil. Che hanno avuto pure il matchball, non sfruttandolo.