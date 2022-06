Il Real apre al prestito di Jovic: Ramadani al lavoro per trovare la formula giusta

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta importanti aggiornamenti sul possibile arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina. Nelle ultime ore si sarebbe infatti registrata un’importante apertura da parte del Real Madrid alla cessione del giocatore in prestito: gli spagnoli sono però disponibili a pagare soltanto il 50% del pesantissimo ingaggio, pari a nove milioni di euro, dell’attaccante classe ’97. Il regista dell’operazione è Fali Ramadani, che sta provando ad accontentare tutte le parti in causa.

L’altra metà toccherebbe quindi alla Fiorentina, che sta lavorando ottenere un prestito biennale in modo tale da usufruirei dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita e risparmiare sullo stipendio. Da parte di Jovic ci sarebbe già stata una manifestazione d’interesse per il progetto tecnico viola e le prossime ore saranno decisive per capire se davvero la Fiorentina potrà portare in riva all’Arno un talento che, solo tre anni fa, il Real ha pagato 60 milioni.