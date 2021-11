“Il Real Madrid cede Mayoral solo a titolo definitivo. Sarebbe molto felice di venire a Firenze perché…”

A Radio Bruno ha parlato Rocio Rodriguez, intervenendo su alcuni temi di casa Fiorentina tra cui l’interesse per Borja Mayoral. Queste le sue parole: “Il Real Madrid non lo vuole cedere nuovamente in prestito, ma a titolo definitivo. La società viola è pronta a fare un’offerta. Il giocatore sarebbe contento di venire a Firenze perché gli piace molto il gioco di Italiano. Su di lui c’è anche il Crystal Palace, che lo aveva monitorato la scorsa estate”

E sull’ultima partita dei viola: “C’è da capire perché la Fiorentina abbia fatto così fatica ad arrivare al tiro contro la Juventus nonostante abbia giocato bene e si è spesso trovata nella trequarti bianconera. A Torino ho visto Vlahovic troppo tranquillo”.