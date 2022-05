Il Real Madrid detta le condizioni per Odriozola: spunta una ‘postilla’ che allontana la Fiorentina

Se per Lucas Torreira (LEGGI QUI) la situazione pare abbastanza ben indirizzata, sul versante che riguarda Alvaro Odriozola la prospettiva è certamente meno scontata. Come si legge su La Nazione, esiste la possibilità che la Fiorentina accetti anche il rinnovo del prestito del giocatore alla luce della volontà del Real Madrid di non cedere il giocatore e in ogni caso non lo farebbe per meno di venti milioni di euro.

In questo caso, però, il club viola sarebbe costretto ad accettare la ‘postilla’ spagnola in cui si precisa che nella prossima stagione non è previsto alcun contributo al pagamento dell’ingaggio. E l’ingaggio di Odriozola, pari a quattro milioni di euro a stagione, va ben oltre i parametri, tutt’altro che alti, della Fiorentina.