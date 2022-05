Torreira-Fiorentina, in arrivo il via libera per il riscatto

Dopo la partita di lunedì contro la Roma, cominceranno ad entrare nel vivo alcuni dei temi futuri in casa Fiorentina. A cominciare da Lucas Torreira, per il quale la società di Rocco Commisso dovrà esercitare il diritto di riscatto per entrare in possesso del cartellino del giocatore, arrivato in prestito.

Al netto di un’eventuale ridiscussione dell’ingaggio con lo stesso giocatore, l’operazione costerà quindici milioni di euro alla Fiorentina. L’Arsenal, il club proprietario del cartellino, è sicuro che arriveranno da Firenze e che l’ok del club viola (salvo sorprese) potrà essere incassato già alla metà di maggio.

Secondo La Nazione, Torreira sarà riscattato a prescindere dal piazzamento finale della squadra di Vincenzo Italiano in campionato.