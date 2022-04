Il Real Madrid se la vede brutta col Chelsea ma stacca il pass per le semifinali. Il Villarreal imbriglia il Bayern Monaco e sogna ancora la Champions League

Notte di Champions League appena conclusa per quel che riguarda le prime due semifinaliste della competizione. A sorpresa il Villarreal imbriglia il Bayern Monaco e stacca il pass per il prossimo turno. Dopo l’1 a 0 dell’andata, il sottomarino giallo pareggia in Germania e contro ogni pronostico spedisce i bavaresi fuori dall’Europa. Al gol di Lewandowski al 52′ risponde Chukwueze all’88’.

Al Bernabeu invece è show. Le merenges ospitano i campioni in carica del Chelsea, chiamati all’impresa dopo l’1 a 3 della gara d’andata. Doppio vantaggio londinese prima con Mount e poi con Rudiger. Sulle ali dell’entusiasmo gli inglesi si vedono annullare una rete per un tocco di mano (impercettibile) dell’ex Fiorentina Marco Alonso. 0 a 3 però rimandato solo di qualche minuto, quando Werner semina in slalom due difensori blancos e deposita il pallone in fondo alla porta difesa da Courtois. Reazione spagnola che però arriva dai piedi di Modric che disegna col l’esterno un assist al bacio per il destro di Rodrygo. 1 a 3 e gara che si decide ai supplementari. Nell’extratime ci pensa il solito Benzema ha mettere dentro di testa la rete del 2 a 3, gol pesante che proietta la squadra di Ancelotti in semifinale.