Il Real Madrid spettatore interessato della trattativa tra Fiorentina e Flamengo per Pedro

Secondo quanto riportato dal giornalista di ESPN Brasile Cícero Mello, ci sarebbe anche il Real Madrid sulle tracce di Pedro. La società spagnola, sta aspettando di conoscere l’esito della trattativa tra Flamengo, Fiorentina e attaccante, per poi provare a sferrare il colpo di mercato. Il giornalista ha aggiunto che in Europa ci sarebbero vari club pronti a offrire più del Flamengo per lui. Ricordiamo che Pedro, prima di approdare alla Fiorentina, era già stato vicinissimo alle merengues, quando però si infortunò gravemente e rimase in Brasile. Che l’interesse dei Blancos per Pedro possa tornare fortemente vivo?

