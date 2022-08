Il Real Madrid stende l’Eintracht Francoforte vincendo la Supercoppa Europea. Altro trofeo per Ancelotti, prova mostruosa di Casemiro

Il Real Madrid conquista la Supercoppa Europea, vincendo l’ennesimo trofeo della propria leggendaria storia grazie al successo per 2-0 ad Helsinki contro l’Eintracht Francoforte. La squadra di mister Carlo Ancelotti va in gol grazie ad Alaba, che segna con un colpo di testa ravvicinato in chiusura di fine primo tempo, e al solito Benzema, candidato principale al pallone d’oro 2022. Per il tecnico italiano è il titolo numero 24 a livello personale: numeri spaventosi.

Nei Blancos spicca la prova monstre del centrocampista brasiliano Carlos Henrique Casemiro, forse la massima rappresentazione del todocampista, autore di una prestazione pazzesca in fase difensiva. L’ex Porto va anche vicino anche al gol, colpendo una traversa nella ripresa, sbaragliando gli avversari nei duelli in mezzo al campo.