Il Real mette alla porta Odriozola: lo spagnolo potrebbe tornare in Italia

Nelle ultime ore è emerso dalla Spagna che Alvaro Odriozola non avrebbe convinto Carlo Ancelotti come alternativa sulla fascia destra e per questo sarebbe finito nella lista dei giocatori del Real Madrid in uscita.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il futuro dell’ex giocatore della Fiorentina potrebbe essere nuovamente in Italia. Lo spagnolo è infatti finito nel mirino dell’Inter in caso di cessione di Dunzel Dumfries, che piace a diversi club in Premier League ed è valutato dai nerazzurri attorno ai quaranta milioni di euro.

Se l’esterno dovesse lasciare Milano, ecco che il club di Zhang potrebbe decidere di affondare il colpo per Odriozola. L’alternativa è rappresentata da Wilfried Singo del Torino.