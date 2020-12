Il rebus che ruota intorno a Kouame: tra una collocazione tattica ancora da trovare e il mercato imminente

Un’altra incognita di una Fiorentina che sguazza nei bassifondi della classifica è legata al futuro di Christian Kouame, che ieri non ha giocato nemmeno un minuto contro il Verona. L’attaccante viola non ha trovato ancora un collocamento tattico adeguato nello scacchiere viola. Le intenzioni iniziali di Prandelli erano quelle di utilizzarlo a destra nel tridente d’attacco, ipotesi che poi è andata via via a sfumare. Eppure una soluzione per il giocatore andrà pur trovata. Tutto questo a meno che il club viola non decida di accettare la presunta offerta di 20 milioni per proposta per il suo cartellino dal Crystal Palace.

