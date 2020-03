Il rebus della fascia sinistra: se solo ci fosse lui…

La vicenda riguardante lo scambio di prestiti con l’Inter tra Dalbert e Biraghi tiene banco da tempo in casa Fiorentina. La stagione del brasiliano è stata abbastanza positiva, nettamente diversa rispetto a quella dell’italiano. Il classe 93′ viola ha garantito un rendimento piuttosto costante, facendo della fase offensiva il suo punto di forza, a discapito di qualche pecca quando si trattava di difendere. Biraghi invece, non ha trovato spazio nella rosa di Conte. Poco impiegato, molto probabilmente farà ritorno a Firenze alla fine di questa stagione.

Ma in questo periodo di “stallo” perché non fantasticare per qualche minuto. Nel 3-5-2 spesso utilizzato dalla Fiorentina sia di Montella, che poi di Iachini, ci fosse stato Juan Manuel Vargas. Beh, come già detto pura finzione, ma “el Loco“( il Pazzo, così era soprannominato) sarebbe stato perfetto per quel ruolo. Nato terzino e poi “alzato” come esterno d’attacco da Prandelli, il peruviano batteva la fascia sinistra senza sosta, garantendo una spinta sostanziale, cross dal fondo e anche più di qualche gol. Temperamento “caliente”, da vero sudamericano, ma di caldo Vargas aveva soprattutto il mancino. Sarà Dalbert il suo erede o arriverà qualche rinforzo in estate?