Il record di Biraghi e un futuro tutto da scrivere

Cristiano Biraghi, laterale sinistro in prestito all’Inter dopo due anni passati alla Fiorentina, con l’assist di ieri sera, ha siglato il passaggio decisivo numero cinque della sua stagione, scrivendo un proprio record personale. Quale futuro per l’ex numero tre viola? Nella squadra di Conte ha fatto vedere che può starci, vedremo se i nerazzurri lo riscatteranno o se tornerà a Firenze per essere messo ancora sul mercato, oppure chissà, per rimanere.

