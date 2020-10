Il record di Biraghi: nessuno meglio di lui nelle ultime cinque stagioni

Cristiano Biraghi è una delle note positive dell’avvio di stagione della Fiorentina. Nella partita di ieri il laterale mancino ha battuto l’angolo per il colpo di testa di Pezzella e ha poi trovato il gol del 2-0. Diventando così, come riportato da Opta, il primo difensore ad aver sia segnato che servito un assist in ciascuna delle ultime cinque stagioni nei cinque maggiori campionati europei.

