Il regalo di Prandelli alla Fiorentina

La crescita esponenziale di Dusan Vlahovic: è questo il più grande regalo, la grande eredità che Cesare Prandelli ha lasciato la Fiorentina. Sul Corriere dello Sport-Stadio vengono utilizzati questi termini per definire il lavoro fatto dall’ex tecnico viola e dal suo staff sul giovane attaccante serbo.

E tanto per gradire Vlahovic ha trovato pure la rete con la sua Nazionale. Un’arma in più importante che Iachini dovrà sfruttare a dovere in questo finale di campionato per poter raggiungere la salvezza.