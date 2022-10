Dopo aver fatto terno ad Edimburgo, la Fiorentina riparte in campionato con la speranza di aver migliorato il proprio rendimento offensivo.

La gara in Conference League ci ha riconsegnato un giocatore come Luka Jovic, nel senso che il serbo ha ritrovato la via del gol che mancava dalla prima giornata di campionato (metà agosto). Il nuovo equilibrio offensivo, i viola lo hanno ottenuto mettendo l’ex Real Madrid a fare il ‘regista dell’attacco’, un centravanti di manovra vecchia maniera.

Così facendo, Jovic è stato sicuramente più al centro della manovra, dialogando maggiormente coi compagni e trovando spazi per la conclusione con maggiore continuità.